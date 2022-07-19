Зловмисник під псевдонімом "Гєлєн" передавав зібрану інформацію своїм кураторам для підготовки ворожих диверсій і спеціальних інформаційних операцій.

На Закарпатті фанат "руського миру" сяде у тюрму на 7 років. Встановлено, що зловмисник під псевдонімом "Гєлєн" збирав інформацію та передавав її своїм кураторам для підготовки ворожих диверсій і спеціальних інформаційних операцій.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Так, Свалявський районний суд Закарпатської області виніс обвинувальний вирок агенту РФ, який збирав для ФСБ суспільно-політичну інформацію в Україні. Чоловік діяв під псевдонімом "Гєлєн", він передавав зібрану інформацію своїм кураторам. Ті використовували цю інформацію для підготовки ворожих диверсій і спеціальних інформаційних операцій, спрямованих на розхитування обстановки у прикордонних районах України.

"Слідчі та контррозвідники СБУ зібрали вичерпну доказову базу його співпраці з російськими спецслужбами. Зокрема, встановлено весь ланцюжок його кураторів і координаторів з-поміж співробітників ФСБ, у тому числі й під прикриттям", - повідомила прес-служба.

Фаната "руського мира" визнали винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 та ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади). Суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на сім років.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що зловмисника під псевдонімом "Гєлєн" затримали у березні цього року. СБУ також з'ясувала, чим саме займався зловмисник.

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