На вулиці Юрія Шумського у Дніпровському районі столиці авто вилетіло на зустрічну смугу.
Як повідомляє "Київ Оперативний", загинув 62-річний водій.
Читайте такожУ Києві сталася масштабна ДТП: авто вилетіло на зупинку з людьми (фото)За попередньою інформацією, чоловікові стало зле за кермом і він знепритомнів. Унаслідок цього авто винесло на зустрічну смугу, де воно зіштовхнулося зі ще одним авто.
На відео видно, що медики роблять чоловікові реанімацію, однак врятувати його не вдалося.
"На Шумського одному із водіїв стало зле, він втратив свідомість та вилетів на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з іншим авто... На жаль, лікарям не вдалося врятувати життя водію. Чоловіку було 62 роки", - йдеться в повідомленні.
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