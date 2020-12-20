У Києві п'яний поліцейський влаштував ДТП / фото t.me/KyivOperativ

Вночі в Києві п'яний поліцейський за кермом автомобіля Toyota на порожній дорозі протаранив припаркований Mercedes і влетів у паркан.

Читайте такожВ Одесі п'яний водій іномарки з'їхав з дороги та на смерть збив двох пішоходів (фото)Про це повідомляє Telegram-канал "Київ Оперативний".

Аварія сталася на вулиці Косенка, 45.

Зазначається, що винуватець ДТП Денис Карасьов є капітаном поліції. Він відмовився проходити тест на стан сп'яніння, погрожуючи при цьому свідкам аварії. Крім того, поліцейський стверджував, що не був за кермом.

Винуватець ДТП Денис Карасьов / фото t.me/KyivOperativ

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Автор: Катерина Шварц