Під Києвом близько 10-ї години ранку трапилась масштабна ДТП за участю восьми автомобілів.
ДТП сталася в селі Віта Поштова біля світлофора на автодорозі Київ - Одеса, повідомляє патрульна поліція Білої Церкви в Facebook.
За попередньою інформацією, двоє осіб отримали травми, а на місці події працюють слідчі та медики.
Поліція попереджає, що дві крайні ліві смуги руху в напрямку міста Одеса перекриті і просить водіїв звернути на це увагу при плануванні поїздок.
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