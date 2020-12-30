В результаті ДТП двоє людей отримали травми.

Під Києвом близько 10-ї години ранку трапилась масштабна ДТП за участю восьми автомобілів.

ДТП сталася в селі Віта Поштова біля світлофора на автодорозі Київ - Одеса, повідомляє патрульна поліція Білої Церкви в Facebook.

За попередньою інформацією, двоє осіб отримали травми, а на місці події працюють слідчі та медики.

Поліція попереджає, що дві крайні ліві смуги руху в напрямку міста Одеса перекриті і просить водіїв звернути на це увагу при плануванні поїздок.

Також вас можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олег Давигора