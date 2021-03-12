7-річна школярка Марія Борисова зникла 7 березня в рідному селі на Херсонщині.

Мешканці села Щасливе Херсонської області розповіли деталі зникнення 7-річної Марійки Борисової, яку знайшли 11 березня мертвою у сараї на території населеного пункту.

Про це дізнавалися журналісти Сегодня.

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Селяни стверджують, що батьки загиблої дитини іноді зловживали алкоголем, і вже готуються влаштувати самосуд над убивцею.

За неофіційною інформацією, до злочину можуть бути причетні кілька осіб.

«Одні вважають причетним родича цієї сім'ї, когось із кумів. Другі пліткують, мовляв, до цього може бути причетний той, хто має відношення до будівлі, де знайшли тіло дівчинки. Начебто поліцейська собака привела і до хрещеного дівчинки, і до тієї людини, в сараї якої було виявлено тіло. Поліції належить з'ясувати, хто ж насправді вбивця», – розповіли виданню жителі Щасливого.

Смерть 7-річної Марії Борисової: що відомо

7-річна школярка Марія Борисова зникла 7 березня в селі Щасливе Олешківського району Херсонської області.

Те, що дитини довго не має в полі зору, помітила мати у неділю ввечері. Спочатку батьки шукали дитину самотужки, а потім звернулися до поліції. До пошуків залучили кінологів та кілька волонтерських загонів.

Правоохоронці розглядали кілька версій події. Вони не виключали, що дівчинка могла сама втекти з дому і що її могли викрасти.

Вдень 11 березня під час повторного огляду території села поліцейські виявили тіло зниклої дівчинки.

Причина смерті дитини встановлюється. Тривають слідчо-розшукові дії.

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Автор: УНІАН