У школу викликали "швидку".

У Вишгородському районі поліцейські встановлюють обставини, за яких школярам стало зле під час уроків.

Про це повідомлять у поліції Київської області.

З'ясувалося, що двоє восьмикласників знайшли на сміттєзвалищі пляшечки з рідиною та принесли їх до класу. Коли вони вирішили перелити рідину в іншу місткість, частина речовини розлилася на парту. Вона мала різкий запах спирту.

Пізніше вісім учениць повідомили, що відчули слабкість. Шкільна медсестра викликала їм швидку медичну допомогу.

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Зазначається, що їх життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Зараз поліцейські встановлюють походження речовини. За попередніми даними, це антисептик.

Раніше повідомлялося, що у місті Білгород-Дністровський через отруєння невідомою речовиною загинула жінка. Її доньку та чоловіка госпіталізували.

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Автор: Людмила Жерновська