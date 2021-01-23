Водій маршрутного автобуса виїхав на переїзд.

На Львівщині під час зіткнення маршрутки з потягом постраждали двоє осіб.

Читайте такожСмертельна ДТП у Києві: жінка потрапила під колеса авто, "розгулюючи" проїжджою частиною (відео)Про це Львівська залізниця інформує у Facebook.

ДТП сталася сьогодні вранці на залізничному переїзді 8-го км перегону Ставчани-Любінь Великий.

«Наближаючись до переїзду, водій маршрутного автобуса сполученням Львів-Пустомити знехтував попередженням світлової та звукової сигналізації, що забороняли рух автотранспорту, та виїхав на переїзд. Помітивши порушника, машиніст поїзда застосував екстрене гальмування, проте відстань до несподіваної перешкоди виявилася замалою, щоб запобігти зіткненню», - сказано у повідомленні.

Внаслідок аварії зазнали травм два пасажири автобуса. Потерпілих доставлено у медзаклад м. Пустомити.

У зв’язку з розслідуванням обставин ДТП на місці події затримано рух двох приміських поїздів. Затримки в русі пасажирських потягів немає.

За попередніми висновками експертної комісії, що вивчає причини та обставини випадку, аварія трапилася з вини водія маршрутки, який грубо порушив правила дорожнього руху.

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Автор: Вікторія Токарєва