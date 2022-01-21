Водій - керівник одного із держпідприємств, ДТП він вчинив на службовому авто.

На Івано-Франківщині 40-річний керівник одного із держпідприємств на службовій машині збив дівчинку та втік з місця аварії, не надавши допомогу. Від отриманих травм дитина померла в лікарні через кілька годин.

Про це у п'ятницю, 21 січня, розповіли в секторі комунікації поліції області.

Інформацію про ДТП правоохоронці отримали 20 січня о 18:30. Аварія сталася в селі Лоєва на Надвірнянщині.

"Після ДТП водій покинув травмовану дівчинку на дорозі та втік, намагаючись уникнути відповідальності. Дитину у важкому стані доставили в лікарню, де вона через кілька годин померла. Поліцейські негайно розпочали оперативно-розшукові заходи для встановлення місцеперебування водія. Менш ніж за дві години в результаті першочергових слідчих заходів, правоохоронці встановили та розшукали 40-річного водія, мешканця Яремче. Встановлено, що чоловік - керівник одного із держпідприємств, ДТП він вчинив на службовій автівці", - повідомили в поліції.

Машину із механічними пошкодженнями, характерними для ДТП, вилучили. У медичному закладі у водія взяли біологічні зразки для перевірки алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Потім його передали працівникам Державного бюро розслідування, яке займається кримінальним провадженням.

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