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У Києві на Оболоні сьогодні схопили молодиків за вандалізм.
Деталі інциденту та відео опубліковані на сторінці "Київ оперативний" у Facebook.
"На Героїв Дніпра небайдужі громадяни затримали молодиків, які обмалювали термінал самообслуговування", - йдеться у повідомленні.
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Згодом з ними провели "профілактичну бесіду", після чого примусили стерти усе, що вони намалювали на терміналі.
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