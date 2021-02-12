З ними провели "профілактичну бесіду".

У Києві на Оболоні сьогодні схопили молодиків за вандалізм.

Деталі інциденту та відео опубліковані на сторінці "Київ оперативний" у Facebook.

"На Героїв Дніпра небайдужі громадяни затримали молодиків, які обмалювали термінал самообслуговування", - йдеться у повідомленні.

Згодом з ними провели "профілактичну бесіду", після чого примусили стерти усе, що вони намалювали на терміналі.

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Автор: УНІАН