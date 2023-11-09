Після інциденту чоловік втік і переховувався від правоохоронців.

На Сумщині чоловік побив працівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки, оскільки не хотів отримувати повістку. Інцидент стався у липні.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області. Зазначається, що після побиття працівника ТЦК чоловік втік і переховувася у Києві, де його і затримали правоохоронці.

В поліції розповіли, що 12 липня на Сумщині військовослужбовці зупинили автомобіль "Opel Vivaro" під керуванням 44-річного чоловіка, для перевірки документів.

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"Спілкуючись з водієм, працівники ТЦК запропонували йому отримати повістку. Місцевий житель відреагував агресивно, почав нецензурно висловлюватись та завдав удару військовослужбовцю головою в обличчя", – сказано в повідомленні.

У поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України "Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок". Наразі зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. В поліції зазначають, що йому загрожує до 5 років вʼязниці.

Вручення повісток в Україні: важливі нюанси

Начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ Збройних сил України, підполковник Володимир Фітьо наголошував, що повістки дозволено вручати практично всюди. Це може бути і в парку, і на вулиці чи на блок-пості.

Повістки можуть вручати представники органів місцевого самоврядування, роботодавці, керівники підприємств і організацій, в незалежності від форм власності, представники ЖЕКів, ОСББ і в тому числі, військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Він також наголошував, що отримання першої повістки не означає відправку на фронт.

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