За його наказом людей били кийками, заливали газом та жбурляли у них гранати.

В Одесі до 12 років тюрми засуджено Володимира Ануфрієва – "коменданта" тимчасово окупованої Нової Каховки Херсонської області. Відповідний вирок винесено Суворовським районним судом Одеси.

Фігурант – громадянин Росії, командир тактичної групи 378 окремого батальйону оперативного призначення військ національної гвардії РФ (військове звання майор). Його обвинувачують у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України. Зокрема у тому, що він, в порушення норм міжнародного гуманітарного права, віддав наказ представникам росгвардії на жорстоке поводження з цивільним населенням, а саме на розгін мирної акції протесту із застосуванням зброї.

За даними слідства, 26 лютого 2022 року Ануфрієв та ввірені йому збройні формування зайняли адміністративну будівлю Новокаховської міської ради. Після цього, він розпочав керувати містом з метою створення та становлення окупаційних органів влади. Зокрема, забезпечував підкорення та схиляння до співпраці місцевого населення з окупаційним органам влади, за його наказами систематично вчинялись незаконні затримання, нелегальні ув`язнення та вбивства цивільних осіб на території міста Нова Каховка.

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Надалі, 6 березня 2022 року, жителі зібралися на мирну акцію на вул. Першотравнева, 25, біля кінотеатру "Юність". Мета акції - засудження агресії РФ проти України та встановлення окупаційної влади у місті тощо.

Згодом демонстранти, які прийшли з українською символікою, вирушили ходою до місця розташування окупаційних органів влади та представників збройних сил РФ. "Комендант", який перебував у приміщенні Новокаховської міської ради, віддав наказ підлеглим розігнати людей силою. Зокрема, із застосуванням вогнепальної зброї, гумових кийків, світло-шумових гранат та димових гранат та сльозогінного газу. При цьому учасники акції не чинили опору, а приблизно півсотні виконавців наказу були захищені індивідуальними засобами, у балаклавах, шоломах.

"Вони застосовували надмірну та невибіркову силу до мирних учасників акції протесту, й тим самим заподіяли різні тілесні ушкодження, фізичний біль та моральні страждання", - йдеться у вироку.

Наприклад, один із чоловіків отримав скалкове поранення передпліччя, жінка - скалкове поранення грудної клітини. Ще одна людина - вогнепальне поранення ніг.

Двоє інших свідків розповіли у суді, що керівник окупаційної влади викликав їх до виконкому, де їм погрожували та звинувачували в організації акції протесту тощо.

В судовому засіданні також встановлено, що обвинувачений безпосередньо брав участь у військових діях.

Суд визнав Ануфрієва винним та призначив йому покарання у виді позбавлення волі на строк 12 років.

Строк відбуття покарання йому рахуватимуть з часу, коли він буде фактично затриманим.

Інші гучні вироки окупантам

Як повідомляв УНІАН, Маліновський районний суд Одеси визнав винним та заочно призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі гауляйтеру Херсонської області Володимиру Сальдо.

Сальдо, який був головою окупаційної "військово-цивільної адміністрації Херсонської області", а зараз - виконуючий обов'язки "губернатора Херсонської області" (під російською окупацією). Його звинуватили у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1, ч. 1 ст. 436-2 КК України (державна зрада в умовах воєнного стану, колабораційна діяльність, виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників).

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