Відкрито провадження за фактом екоциду, ініційовано дослідження щодо впливу на навколишнє середовища.

мНа великій птахофабриці у Чорнобаївці під час окупації загинула переважна більшість курей.

Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, у березні внаслідок масового обстрілу армією РФ Чорнобаївки одна з найбільших та найсучасніших місцевих птахофабрик залишилася без електропостачання. Через окупацію підприємство не мало можливості годувати птахів та підтримувати санітарний режим, внаслідок чого загинула переважна більшість курей. До початку повномасштабного вторгнення підприємство налічувало понад 4 млн птахів.

"Враховуючи, що внаслідок дій представників країн-агресора могло відбутися бактеріальне зараження значної території, правоохоронці провели на підприємстві слідчі дії. Під час огляду на території птахофабрики виявлено місце захоронення загиблої птиці – котлован глибиною близько 3 м площею 1880 м кв. Крім цього, виявлено, що частина загиблих курей перебуває у пташниках", – йдеться у повідомленні.

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У прокуратурі інформують, що під час огляду відібрано зразки для з’ясування впливу цієї події на навколишнє природнє середовище. Наразі прокурори Херсонської обласної прокуратури здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом екоциду (ст. 441 КК України). Досудове розслідування триває.

Окупація і звільнення Чорнобаївки

Чорнобаївка, населений пункт у 10 кілометрах від Херсону, був захоплений російськими окупантами наприкінці лютого.

Загарбники використовували місцевий військовий аеродром як командний пункт і місце збору літаків і вертольотів. Він десятки разів ставав мішенню для українських військових, та ворог знову і знову розміщував там свою техніку, через що Чорнобаївка стала відомим українським інтернет-мемом.

11 листопада село звільнене від російської окупації. Упродовж восьми місяців російської окупації в Чорнобаївці залишалися сотні людей. Як в інших населених пунктах, які захоплювали росіяни, тут відкриваються факти військових злочинів окупантів, вчинених проти цивільного населення.

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