Нова схема для 'ухилянтів': на Одещині затримали 'аграрних рекрутерів'

Громадянин Молдови втягнув у "бізнес" неповнолітнього родича.

На Одещині за незаконне перетинання державного кордону порушники планували розплатитися своєю фізичною працею. Затримали ухилянтів разом з організатором-іноземцем та його братом.

Як повідомили у Державній прикордонній службі України, двох осіб, які намагались переправити за кордон військовозобов’язаних чоловіків, затримали оперативники Білгород-Дністровського загону на околиці села Удобне.

"Протиправну схему організував 25-річний громадянин Молдови, який саме приїхав в Україну до свого неповнолітнього брата, якого, до речі, теж втягнув у "оборудку". Клієнтів довго не шукав – запропонував "мігрувати" двом своїм знайомим. Неповнолітній брат мав переводити порушників через кордон, а самому організатору залишалося тільки контролювати процес", - розповіли у ДПСУ.

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Усі четверо сіли в авто та поїхали ближче до кордону, однак план не спрацював – братів та ухилянтів затримали.

"Цікавим фактом є те, що "клієнти" за послугу з незаконного перетинання державного кордону планували розплатитись фізичною працею, виконуючи сільськогосподарські роботи на угіддях іноземця в Молдові", - кажуть прикордонники.

Наразі, стосовно "аграрних рекрутерів" направлено повідомлення до Національної поліції про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 332 КК України - "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Відносно втікачів прикордонники склали протоколи про адміністративне правопорушення за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП - "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

Інші "схеми" для ухилянтів

Нагадаємо, нещодавно на Одещині затримали рекордно велику групу людей, які намагалися незаконно перетнути кордон з Молдовою на Одещині. За даними журналіста Віталія Глаголи, прикордонники спільно з СБУ, ДБР та підрозділом "ГрР" успішно провели спецоперацію на кордоні з Молдовою. В районі Обжили (Україна) – Плоть (Молдова) виявили 5 транспортних засобів (4 мікроавтобуси й супровідна машина). У цих авто були 47 людей, які намагалися незаконно перетнути кордон, та 7 організаторів.

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