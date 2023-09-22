Дитина була голодною та знаходилась на холоді у легкому одязі.

У Києві правоохоронці серед ночі на вулиці виявили п’яну жінку з немовлям, яка заявила, що "втомилась" і хоче позбутися своєї 5-місячної дитини.

За інформацією столичної поліції, співробітники сектору протидії домашньому насильству Подільського управління поліції отримали повідомлення про сімейну сварку у квартирі на вулиці Межова. Прибувши на виклик, охоронці порядку виявили біля будинку 31-річну киянку та її знайомого, які знаходились в нетверезому стані на вулиці, а поруч із ними була дитяча коляска з немовлям.

Жінка повідомила поліцейським, що завітала у гості до родичів та на ґрунті вживання спиртних напоїв посварилась з ними, через що пішла на вулицю. Разом з тим киянка повідомила, що не має бажання піклуватись про свого 5-місячного сина і хоче його лишити. Хлопчик голосно плакав - попри холод на вулиці він був у легкому одязі, жінка також повідомила, що останній раз годувала його ще в обід.

Оскільки життю та здоров’ю малечі загрожувала небезпека, правоохоронці забрали дитину від матері, заспокоїли та зігріли у службовій автівці. Окрім цього, поліцейські викликали на місце колег з ювенальної превенції та лікарів, які в подальшому госпіталізували хлопчика до медичного закладу.

Відносно горе-матері інспектори склали матеріали за двома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення - за ч. 1 ст. 178 ("розпиття спиртних напоїв") та ч. 1 .ст. 184 ("невиконання батьківських обов’язків").

Зазначається, що рішення щодо покарання прийматиме суд, надалі цією сім’єю займатимуться соціальні служби.

Поліція оприлюднила відео спілкування з жінкою, в якому чітко чутно, що вона "втомилась" і не хоче лишити дитину.

Інциденти з дітьми

У березні поліція Києва інформувала про випадок вилучення дитини у жінки, яка мешкала з немовлям у Києві у моторошній недобудові. Інформація про те, що на вулиці Бойчука виховують немовля в умовах антисанітарії, надійшло до Печерського районного центру соціальних служб від аноніма. За адресою виїхали правоохоронці, які виявили закинуту недобудову з непридатними для проживання умовами.

У приміщенні проживала 36-річна жінка із 5-місячним хлопчиком. У зв’язку з безпосередньою загрозою для життя та здоров’я немовляти поліцейські спільно із спецслужбами передали дитину під нагляд лікарям.

В ЄС вилучили дітей у 240 сімей українських біженців. Як повідомила представник українського омбудсмена з прав дітей, сім'ї, молоді та спорту Ірина Суслова, дітей забирають через те, що батьки не врахували різницю в профільному законодавстві України та приймаючої країни.

Для прикладу, це можуть бути історії, коли мама була змушена залишитися на роботі в Україні, а в евакуацію відправила бабусю зі своєю дитиною. Бабуся не має ніякої довіреності на представлення інтересів і не вважається за європейським законодавством родичкою цій дитині. Таким чином, соціальні служби можуть задіяти поліцію і вилучити дитину з сім'ї, пояснила Суслова.

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