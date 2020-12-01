Постраждалий госпіталізований із закритою черепно-мозковою травмою та опіками.

У зоні ООС військовослужбовець побив свого товариша та підпалив.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

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За даними слідства, 44-річний військовослужбовець за контрактом - водій однієї з військових частин, побив товариша по службі та намагався душити. Потім облив колегу мастилом для бензопил, підпалив запальничкою та забрав у постраждалого 9500 гривень.

Як повідомляється, наразі потерпілий перебуває у Центральній міській лікарні міста Торецьк із закритою черепно-мозковою травмою та опіками правої ноги.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави, йому повідомили про підозру.

У разі доведення вини військовослужбовцю загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

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Автор: Катерина Лиманська