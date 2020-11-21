У Києві 21 листопада поблизу станції метро "Академмістечко" згоріла маршрутка. Водій саме збирався впускати пасажирів, коли у салоні пролунав вибух. За попередньою інформацією, крім водія в маршрутці нікого не було.
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Пожежу погасили, жертв і постраждалих немає. Про це РБК-Україна повідомила прес-секретар управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Києві Світлана Водолага.
Інформація про пожежу надійшла о 17:02. На місце події прибули рятувальники. Вони загасили вогонь близько 17:30.
Рух транспорту поблизу станції наразі обмежили.
Причини вибуху наразі невідомі. Щоб встановити їх, проведуть спеціальне розслідування, пише 24 канал.
Зазначимо, спочатку з'явилася інформація про вибух в маршрутці в районі станції метро "Академмістечко". Однак в ДСНС не змогли підтвердити цю інформацію.
"На момент приїзду рятувальників маршрутка горіла. Станом на 17:35 пожежу ліквідували. Жертв і постраждалих немає", - зазначила Водолага.
Тим часом в соціальних мережах публікують відео інциденту.
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