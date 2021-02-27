Хворих із палат, розташованих поруч з тією, де сталася пожежа, через задимлення перевозять до інших медзакладів.

Пожежа у лікарні в Чернівцях сталася через спалах кисневої трубки.

Про це повідомляється на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"27 лютого о 13:15 у м. Чернівці по вул. Героїв Майдану, 226 в палаті на 2-му поверсі п’ятиповерхової будівлі міської клінічної лікарні №1 стався спалах кисневої труби (хлопок)", - сказано в повідомленні.

О 13:30 пожежу було ліквідовано. Внаслідок події загинула одна та постраждала ще одна особа. Евакуйовано 20 осіб.

Своєю чергою заступниця голови облдержадміністрації Наталія Гусак у коментарі УНІАН повідомила, що хворих із палат, розташованих поруч з тією, де сталася пожежа, через задимлення перевозять до інших медзакладів.

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Вибух у лікарні Чернівців: що відомо

У Чернівцях стався вибух у палаті міської лікарні №1, де лікують хворих на коронавірус пацієнтів, внаслідок якого загинула одна людина, ще двоє осіб постраждали.

Внаслідок пожежі травмувалися двоє осіб - зокрема, одна людина травмувалась унаслідок пожежі, а ще одна - надихалась чадним газом. У пожежі загинув чоловік старшого віку.

Один із постраждалих у важкому стані лежить в реанімаційному відділенні з опіками 3-4 ступеня.

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Автори: Вікторія Токарєва, Микола Кобилюк