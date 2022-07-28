Рятувальники ліквідували пожежу.

Пожежа в Одеському порту, яка спалахнула вночі, не пов'язана з ракетними обстрілами.

Про це в Telegram повідомив речник начальника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Вночі наші рятувальники ліквідували пожежу в Одеському порту: загорілися пиломатеріали, постраждалих немає. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки особливо у спекотні дні!", - сказав Братчук, додавши, що займання не пов'язано з ракетними обстрілами. Воно сталося на одному з причалів порту.

Братчук додав, що ніч в місті та області пройшла під сигнали повітряної тривоги, але ситуація в регіоні контрольована силами оборони.

Як повідомляв УНІАН, вночі народний депутат України Олексій Гончаренко повідомив про сильну пожежу в порту Одеси.

Удар по Одеському порту: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 23 липня російські війська завдали удару по Одеському портукрилатими ракетами типу "Калібр". Але президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розпочне експорт зерна, незважаючи на російський ракетний удар по порту Одеси.

22 липня у Стамбулі було підписано угоди щодо розблокування трьох українських портів – "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" – для вивезення на експорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН та Туреччиною. Контроль за портами "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" повністю залишається за українською стороною.

Вас також можуть зацікавити новини: