Водійка, яка їхала до Румунії, запевняла правоохоронців, що частина грошей належіть її пасажирам.

У пункті пропуску "Орлівка" на Одещині зупинили автівку з 2 мільйонами російських рублів, що прямувала до Румунії, повідомив УНІАН начальник прес-служби Ізмаїльського прикордонного загону Південного управління ДПСУ Ігор Перегняк.

"Прикордонники спільно з митниками виявили в автомобілі Toyota значну суму російських рублів. Автівкою керувала 58-річна водійка, яка обрала в пункті пропуску смугу руху "зелений коридор". Вона намагалася провезти валюту з перевищенням допустимої норми коштів без декларування", – розповів Перегняк.

Як уточнили у прес-службі Одеської митниці, крім 2 млн рублів, водійка мала ще 2875 євро. При цьому, документів, які підтверджують зняття готівки з будь-якого банківського рахунку, у неї не було.

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Вже під час проходження контролю вона заявила, що 2 мільйони російських рублів, які знаходяться в автомобілі, належать не тільки їй. а й трьом її попутницям. Під час співбесіди прикордонники з’ясували, що пасажирки до цих грошей не стосунку не мають. Понаднормову частину коштів (близько 1,2 мільйонів) вилучили до рішення суду.

Російський рубль під час повномасштабної війни в Україні

24 лютого 2023 року російська національна валюта впала до позначки 75,6 рубля за долар. Це був мінімуму за 10 місяців.

6 квітня було зафіксовано найбільше падіння валюти агресора за рік. На Московській біржі рубль впав по відношенню до долара до позначки 80 рублів.

Наприкінці червня російський рубль на тлі заколоту глави ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина обвалився до історичного мінімуму

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