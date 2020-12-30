У пацієнтки виникла алергічна реакція на анестезію.

Обвинувальний акт стосовно лікаря-стоматолога, внаслідок дій якого в серпні 2018 року померла 48-річна жінка, направлено до Подільського райсуду Києва.

Про це повідомила прес-служба столичної поліції.

Згідно з клінічним протоколом, затвердженим Міністерством охорони здоров’я України, лікар повинен був негайно ввести необхідні медичні препарати пацієнтці, в якої виникла алергічна реакція на анестезію.

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Однак він проводив серцево-легеневу реанімацію та штучне дихання, які були проведені з порушенням стандартів надання медичної допомоги, внаслідок чого жінка померла.

Досудове розслідування здійснювалося за ч. 1 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до двох років позбавлення волі.

Смерть жінки у стоматолога: що відомо

В серпні 2018 року в стоматологічному центрі на вулиці Воздвиженській померла 48-річна пацієнтка.

За даними слідства, після того, як лікар ввів жінці три ін’єкції препарату для місцевої анестезії, вона знепритомніла та в неї почались судоми. Згідно з висновком експертів, дані ознаки свідчили про виникнення анафілактоїдної реакції, яка є небезпечною для життя.

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Автор: Юлія Петриченко