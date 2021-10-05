Постраждалі потрапили в харківську лікарню невідкладної медичної допомоги, один з них помер через кілька годин, а водій вантажівки не залишився на волі.

В Харкові поліція затримала водія вантажівки, який скоїв наїзд на двох підлітків.

Про це повідомив відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Харківській області.

Зазначається, що 33-річний водій затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

У поліції додали, що внаслідок ДТП діти отримали тяжкі травми. Їх доставили до харківської міської лікарні невідкладної медичної допомоги. Один з постраждалих за декілька годин помер у медичному закладі.

Нагадаємо, 4 жовтня в Харкові автомобіль "DAF XS" скоїв наїзд на двох 12-річних підлітків, які перетинали дорогу нерегульованим пішохідним переходом. В результаті зіткнення хлопчики отримали травми, їх госпіталізували.

За даним фактом розпочато провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу.

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Автор: Світлана Макринська