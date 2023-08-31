Йому мають обрати запобіжний захід.

У Дніпрі сьгодні суд обере запобіжний захід патрульному поліцейському, який застрелив цивільного чоловіка під час нападу на нього та його напарницю.

Вже зараз біля будівлі суду перебуває кілька десятків правоохоронців, які прийшли підтримати колегу, повідомляє Суспільне.

У Державному бюро розслідувань повідомляли, що дії поліцейського кваліфікували за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) та ч. 3 ст. 365 КК України (Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинили тяжкі наслідки).

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Нагадаємо, 29 серпня у Дніпрі двоє патрульних зупинили Jaguar за порушення правил дорожнього руху. Жінка та чоловік, які знаходилися в автівці, відмовилися виконувати їхні вимоги, згодом чоловік напав на патрульного та вдарив його напарницю в обличчя. Поліцейський декілька разів вистрілив в ньго.

Вчора патрульні показали відео інциденту, записаного на бодікамери патрульних. Також опублікували момент порушення водієм ПДР, через яке його зупинили поліцейські.

У поліції повідоили, що відкрили кримінальне провадження за фактом посягання на життя патрульних поліцейських.

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