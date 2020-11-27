Відкрито кримінальне провадження за хуліганство.

У центрі Києва правоохоронці затримали чоловіка напідпитку, який стріляв на вулиці.

Як повідомляє у Facebook Відділ комунікації поліції Києва, правоохоронці отримали інформацію, що на вулиці Басейній невідомий вчиняє хуліганські дії.

Поліцейські на місці з’ясували, що чоловік напідпитку зайшов до аптеки, де працівники та відвідувачі зробили йому зауваження за відсутність маски. Однак чоловік відмовився вдягти маску чи вийти з приміщення і почав нецензурно висловлюватись. Завідувачка аптеки викликала наряд приватної охорони, який вивів правопорушника на вулицю. Тоді чоловік дістав з кишені пістолет і здійснив постріл в асфальт. Ніхто не постраждав.

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Працівники поліції на місці затримали 44-річного чоловіка у порядку ст. 298-2 (затримання уповноваженою службовою особою особи, яка вчинила кримінальний проступок) Кримінального процесуального кодексу України.

Правоохоронці вилучили в чоловіка предмет, схожий на стартовий пістолет, та набої до нього для направлення на експертизу.

За даним фактом відділом дізнання Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Крім того, за порушення правил карантину на правопорушника складено адміністративний протокол за ч. 2 ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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Автор: Інна Андаліцька