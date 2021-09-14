Атракціон дав збій - вагончики з відвідувачами раптово зупинилися, коли піднялися практично на найвищу точку.

У харківському Парку Горького люди зависли в повітрі на "американських гірках".

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Атракціон дав збій - вагончики з відвідувачами раптово зупинилися, коли піднялися практично на найвищу точку.

Люди опинилися в пастці над прірвою. В результаті їм довелося самостійно спускатися з висоти залізними сходами. Ніхто не постраждав.

"Оператори допомогли спуститися гостям, перезапустили атракціон в тестовому режимі. Він працює нормально, відвідувачі змогли після тесту покататися. Технічний відділ займається пошуком причин", - розповів прес-секретар парку Горького сайту Newsroom.

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Нагадаємо, в липні в Кременчуці 12-річна дівчинка серйозно травмувалася у місцевому парку під час стрибків на батуті.

"У неї діагностували травми шиї, забій грудно-поперекового відділу хребта, компресійний перелом тіла", - йшлося у повідомленні.

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Автор: Денис Прядко