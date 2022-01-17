Очевидці кажуть, що труп весь у крові.

У Києві біля входу до метро "Вокзальна" знайшли тіло чоловіка. За попередньою інформацією, труп був у крові.

Про це, зокрема, повідомив "Київ Оперативний".

"На Вокзальній, біля входу до метро, виявлено тіло мертвого чоловіка. Очевидці кажуть, що людина вся у крові. Зараз на місці працюють лікарі та правоохоронці. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, раніше в Києві посеред поля знайшли людське тіло. Під Дніпром біля вокзалу знайшли оголене тіло жінки. На Кіровоградщині із замерзлої річки дістали тіла двох дітей. У водоймі на Житомирщині рятувальники виловили тіло вагітної, яка пішла порибалити з чоловіком. А під Дніпром у лісосмузі знайшли тіло вбитого військового.

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