Рятувальники зуміли швидко дістати жінку.

У Києві в ліфті застрягла вагітна жінка, у якої почалися пологи. Довелося кликати на допомогу рятувальників, адже самотужки вибратися вона не могла.

Як повідомляє Головне управління ДСНС у Києві, інформацію про інцидент вони отримали 28 листопада. Жінка, яка застрягла в ліфті і в неї почалися пологи, знаходилася у Святошинському районі.

"Відразу ж до місця виклику будо направлено рятувальників 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилося, жінка 1992 року народження знаходилася у заблокованому ліфті між 5-м та 6-м поверхами", - повідомили рятувальники.

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Спеціалісти застосували шансовий інструмент та відкрили двері ліфта. Потім вони дістали жінку та передали її медикам. Породіллю транспортували у пологовий будинок.

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Нещодавно УНІАН повідомляв, що на Київщині дві сім'ї отруїлися чадним газом. Постраждала 4-річна дитина. Вони використовували для освітлення генератор, який знаходився прямо в приміщенні.

Також стало відомо, що у столиці жінка силою "виховувала" чужу дитину. Внаслідок того, що вона намагалася заступитися за свого онука, маленький хлопчик впав на металеві ворота.

А 28 листопада прокуратура повідомила, що у Києві "кур'єр" зухвало пограбував жінку. Він душив її та погрожував вбити дітей.

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