Дебоширом виявився місцевий житель 1995 року народження.

Озброєний чоловік у Львові з невідомих причин увірвався до міської ради. Бешкетника затримали правоохоронці.

Про це повідомили в прес-службі Управління поліції охорони у Львівській області в Facebook

Інцидент стався сьогодні, 20 грудня. У Львівській міській раді спрацював сигнал"Тривога". На місце інциденту відразу виїхали правоохоронці.

По приїзду поліцейські виявили чоловіка, який у приміщенні міськради розмахував предметом, схожим на пістолет. Бешкетника одразу ж затримали.

"Під час огляду у молодої людини було виявлено подрібнену речовину зеленого кольору, схожу на наркотичну", - йдеться в повідомленні.

Затриманим виявився місцевий житель 1995 року народження

Як раніше повідомляв УНІАН, 15 грудня у Харкові в результаті бійки зі стріляниною біля ринку з тілесними ушкодженнями госпіталізували двох чоловіків.

Цього ж дня одного з чоловіків у рамках досудового розслідування за частиною 4 статті 296 "Хуліганство" Кримінального кодексу України, затримали в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу. Також встановлюється особа другого чоловіка.

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Автор: Анастасія Горбачова