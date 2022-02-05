Поліція з'ясовує обставини та мотиви злочину.

Поліція Полтави розпочала досудове розслідування за фактом умисного вбивства чоловіка в торговому центрі.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області.

"До Полтавського райуправління поліції надійшло повідомлення від лікарів про поранення чоловіка в одному з торговельних центрів, розташованих по проспекту Миру", - йдеться у повідомленні.

За попередньою версією слідства, у торговому центрі виник конфлікт між відвідувачами. Один із учасників конфлікту завдав ножові поранення двом чоловікам. Унаслідок отриманих тілесних ушкоджень один чоловік помер на місці. Іншому надається медична допомога.

"Особою, яка обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, є чоловік, 1959 року народження. Вирішується питання щодо його затримання в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу", - зазначили в поліції.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 115 (умисне вбивство) та частини 3 статті 15 і частини 1 статті 115 (Замах на умисне вбивство) ККУ. Обставини та мотиви злочину з'ясовує слідство.

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