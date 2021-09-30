Жінка впустила з рук двомісячне немовля, а потім залишила травмовану дитину напризволяще.

У Рівному 21-річну матір через недбале ставлення до 2-місячного сина засудили до понад року в’язниці.

Про це повідомляє прес-служба Рівненської обласної прокуратури.

Зазначається, що в жовтні 2019 року жінка, перебуваючи у соціальному гуртожитку, в якому вона проживала, впустила з рук двомісячне немовля, в результаті чого хлопчик отримав тяжкі тілесні ушкодження. Матір не надала дитині першої медичної допомоги та не викликала карету швидкої допомоги.

"Через декілька днів після вказаної події, обвинувачена, усвідомлюючи, що її син залишиться без стороннього догляду та при цьому перебуває у небезпечному для життя стані у зв'язку з явними тілесними ушкодженнями, залишила немовля в кімнаті гуртожитку та пішла у власних справах", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожКиянка систематично принижувала батька, забороняючи йому залишити квартируДитину, надалі, виявили сусіди, які й викликали карету швидкої допомоги.

Суд визнав жінку винною та призначив покарання – 1 рік та 3 місяці обмеження волі. Її взяли під варту безпосередньо в залі суду. На даний час вирок законної сили ще не набрав.

Раніше, іншим рішенням суду, жінку позбавили батьківських прав.

Як повідомляв УНІАН, зараз в Україні майже 17 тисяч дітей чекають на усиновлення.

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Автор: Світлана Макринська