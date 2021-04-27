Хлопчик випав з вікна, коли залишився в групі один. Дитина сама відчинила вікно і перехилилась на підвіконня.

У Запоріжжі 4-річнний хлопчик випав з вікна другого поверху у дитячому садку. Хлопчик отримав численні травми та був госпіталізований до лікарні.

Про інцидент розповіли на сторінці Центру екстреної медичної допомоги Запоріжжя у Facebook.

"Постраждалий отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, закриту травму шийного відділу хребта, закриту травму грудної клітини та живота, закритий перелом кісток тазу", – додали медики.

Зараз дитина перебуває у реанімації Запорізької обласної клінічної дитячої лікарні.

Речниця Нацполіції Запорізької області Олена Лебединська у коментарі "Суспільному" повідомила, що хлопчик випав з вікна, коли залишився в групі один. Дитина сама відчинила вікно і перехилилась на підвіконня. Спочатку хлопчик випав на козирок вхідних дверей, а потім – на землю.

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Заступниця голови Запорізької обласної державної адміністрації Злата Некрасова на своїй сторінці у соцмережі написала, що травми життю дитини не загрожують. При цьому тривають слідчі дії, щодо недбалості вихователя.

"Вранці я відвідала дошкільний заклад. На вікнах спальної кімнати немає обмежень до доступу, ручки не знімні, обмежувачі не стоять, у дітей вільний доступ до вікон. На що прошу звернути увагу всі дитячі установи", – додала заступниця голови обладміністрації.

Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 137 Кримінального кодексу України (Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей).

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Автор: Вікторія Гордієнко