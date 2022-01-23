Машиніст каже, що загальмувати не встиг.

В Одесі чоловік загинув, кинувшись під поїзд.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Зазначається, що НП сталася пізно ввечері 22 січня біля залізничної станції "Одеса-Застава-1".

За словами машиніста товарного поїзда, чоловік раптово кинувся під колеса. Загальмувати машиніст не встиг.

Потерпілий загинув на місці від отриманих травм. Його особу та повні обставини події встановлює слідчо-оперативна група територіального відділу поліції.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "самогубство".

У соціальних мережах очевидці повідомляють, що внаслідок наїзду поїзда "чоловік лишився без голови".

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