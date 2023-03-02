Вартість приміщень, розташованих в одному з найпривабливіших районів міста, становить майже 9 млн грн.

В Одесі повідомили підозру жінці, яка незаконно зареєструвала на себе нерухоме майно Міністерства оборони. Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону України.

Зазначається, що повідомлено про підозру громадянці України за фактами шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах, та використання завідомо підроблених документів (ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України). Встановлено, що фігурантка скористалася підробленими документами, в яких містились неправдиві відомості про наявність у неї права власності.

"Шляхом омани державного реєстратора вона зареєструвала за собою нежитлові будівлі та споруди загальною площею понад 13 тис. кв. м, які належать державі в особі Міністерства оборони України. Вартість вказаних приміщень, що розташовані в одному з найпривабливіших районів Одеси, становить майже 9 млн грн", – йдеться у повідомленні.

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Наразі до суду готується клопотання про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Привласнення майна: гучні справи в Україні

На початку лютого 2023 року СБУ викрила та ліквідувала схему привласнення державних грошей, які були призначені на розвиток військової інфраструктури. На будівництві казарм для військових розграбували понад 5 млн грн.

Крім того, про підозру щодо незаконного заволодіння майном СБУ повідомила і колишньому очільнику Херсонської обласної військової адміністрації, який перебував на посаді до липня 2022 року. Чиновник привласнив авто, яке йому надали у тимчасове безоплатне користування під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Пізніше стало відомо про оборудки на Сумщині. Керівництво Сумської обласної військової адміністрації розкрадало кошти, виділені на відбудову обʼєктів інфраструктури, зруйнованих внаслідок обстрілів.

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