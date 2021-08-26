Мирослава Третяк зникла увечері, 28 липня, в рідному селі Старий Салтів.

Мешканець Харківської області 13-річний Богдан, якого підозрюють у вбивстві 6-річної Мирослави Третяк, залишився у приймальнику-розподільнику поліції.

Про це пише Суспільне.

Зазначається, що захист Богдана наполягав на скасуванні судової ухвали та просив відмовити у задоволенні клопотання слідчого, проте Харківський апеляційний суд прохання не задовольнив.

"Ухвалою Харківського апеляційного суду від 17.08.2021 ухвала Вовчанського райсуду Харківської області від 29.07.2021 щодо поміщення малолітнього Б. у приймальник-розподільник для дітей залишена без змін", – повідомили в суді.

Читайте такожПід Львовом з рейок зійшли 16 вантажних вагонів: 5 пасажирських поїздів затримуютьсяАдвокат вважає, що ухвала "є незаконною та постановлена з порушенням вимог КПК". Прокурор заперечував проти задоволення апеляції.

Запобіжний захід Богдана спливає цього тижня. Правоохоронці поки не відповіли, чи будуть клопотати про продовження його терміну.

Смерть Мирослави Третяк: що відомо

Мирослава Третяк зникла увечері, 28 липня, в рідному селі Старий Салтів. До пошуків поліції долучилися небайдужі.

Знайшли дитину вже мертвою – у закинутій будівлі – з ознаками насильницької смерті. У неї були забої голови та обличчя.

Головним підозрюваним виявився 13-річний сусід Богдан Ф. Саме у його товаристві востаннє бачили 6-річну дівчинку.

Відомо, що напередодні трагедії діти посперечалися, та вже згодом підліток запросив малолітню сусідку прогулятися.

За інформацією ЗМІ, підозрюваний зізнався у вбивстві, проте його мотиви досі з’ясовують. Хлопець вже фігурував у скандалах – школяра неодноразово викривали у жорсткому поводженні з тваринами.

Однак, як стверджує матір Богдана, у день трагедії з дітьми був і дорослий – раніше судимий харків’янин, який час від часу заїжджав до містечка. У поліції слова родички підозрюваного спростували.

Хлопець протягом 30 днів перебуває у приймальнику-розподілювачі в ГУНП Харківської області. Якщо провину доведуть, йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Автор: Яна Ставська