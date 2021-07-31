Відповідаючи на питання, чи було згвалтування, в прокуратурі зазначили, що експертиза займе не менше місяця.

Шестирічна Мирослава Третяк, тіло якої знайшли в рідному селі Старий Салтів в Харківській області, загинула від удару тупим предметом.

Про це повідомив прес-секретар прокуратури Харківщини Дмитро Чубенко, передає місцеве видання "Перша столиця".

За його словами, дівчинка загинула від удару по голові, який був нанесений невідомим тупим предметом.

"Дівчинка померла від удару тупим предметом, але ані його розмір, ані матеріал поки невідомі", - зазначив він.

Відповідаючи на питання, чи було згвалтування, представник прокуратури зазначив, що експертиза займе не менше місяця.

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Смерть Мирослави Третяк: що відомо

Мирослава Третяк зникла увечері, 28 липня, в рідному селі Старий Салтів. До пошуків поліції долучилися небайдужі.

Знайшли дитину вже мертвою – у закинутій будівлі – з ознаками насильницької смерті. У неї були забої голови та обличчя.

Головним підозрюваним виявився 13-річний сусід Богдан Ф. Саме у його товаристві востаннє бачили 6-річну дівчинку.

Відомо, що напередодні трагедії діти посперечалися, та вже згодом підліток запросив малолітню сусідку прогулятися.

За інформацією ЗМІ, підозрюваний зізнався у вбивстві, проте його мотиви досі з’ясовують. Хлопець вже фігурував у скандалах – школяра неодноразово викривали у жорсткому поводженні з тваринами.

Однак, як стверджує матір Богдана, у день трагедії з дітьми був і дорослий – раніше судимий харків’янин, який час від часу заїжджав до містечка.

Хлопець протягом 30 днів перебуватиме у приймальнику-розподілювачі в ГУНП Харківської області. Якщо провину доведуть, йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Автор: Денис Прядко