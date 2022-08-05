Жінка забрала іграшки, які небайдужі люди приносили в знак пам’яті про загиблих дітей, чиї життя забрала ракетна атака окупантів.

У Вінниці жінка викрала іграшки, які місцеві приносили до місця трагедії, яка відбулася 14 липня, коли рашисти вдарили по мирному населенню ракетами. Невідома не тільки збирала іграшки у величезну торбу, а ще й назвала загиблих дітей "байстрюками".

Інцидент потрапив на відео, його опублікувало видання "Вінниця.info".

На ньому можна побачити, як жінка збирає іграшки у велику торбу. Вона поводиться доволі агресивно. Коли перехожі почали питати, чому жінка забирає іграшки, які люди приносять в знак пам’яті про загиблих дітей, чиї життя забрала ракетна атака окупантів, вона заявила:

"Кому? Байстрюкам, циганам та татарам?".

Жінка продовжила збирати іграшки навіть після зауваження перехожих. Вона так і не змогла адекватно пояснити, нащо вона це робить. Замість цього жінка набила торбу іграшками і швидко пішла геть.

Користувачі мережі обурені вчинком невідомої. Вони кажуть, що жінка не тільки познущалася з пам'яті про загиблих діточок, а ще й показала, наскільки вона цинічна людина.

Трагедія у Вінниці: що відомо про ворожий ракетний удар

Як повідомляв УНІАН, 14 липня російські військові запустили ракети по центру Вінниці, які влучили в будівлю з офісними приміщеннями. На місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся на автостоянку.

У командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили, що росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами "Калібр", запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря.

15 липня у місті оголошено жалобу за загиблими. Жертв - 23, серед яких 3 дітей. 11 - досі залишаються в розшуку зниклих безвісти.

Раніше повідомлялося, що жертвою ракетної атаки РФ у Винниці стала 4-річна дівчинка Ліза, її мама у важкому стані в реанімації. Як повідомила бабуся маленької Лізи, її матір, яка у тяжкому стані перебуває в реанімації, не знає про смерть доньки.

15 липня стало відомо про смерть мами з маленьким сином унаслідок удару Росії по центру Вінниці. 17 липня маленьку Лізу, яку РФ вбила ракетами, поховали. З дитиною прощалися під музику скрипок.