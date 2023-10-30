Він збирав дані про маршрути руху та кількість техніки і військових ЗСУ, які відправлялися на передову.

Затримали агента ФСБ, який встановив приховані вебкамери на дорогах Запоріжжя для шпигування за колонами Збройних сил України.

Як повідомила Служба безпеки України, поплічником агресора виявився місцевий житель. Наприкінці вересня цього року він дистанційно вийшов на адміністратора прокремлівського Телеграм-каналу і запропонував йому свою допомогу у війні проти України.

Одним із перших завдань цього зрадника був збір відомостей про місцеве обласне управління СБУ. Таким чином він потрапив у поле зору внутрішньої безпеки та контррозвідки української спецслужби, які почали документувати протиправну діяльність російського агента.

Встановлено, що для відслідковування колон ЗСУ зрадник встановив уздовж основних автошляхів регіону власні приховані вебкамери. Втім, співробітники СБУ своєчасно виявили і деактивували приховані відеопристрої, таким чином запобігли передачі розвідданих агресору.

За даними слідчих, у зоні особливої уваги РФ були колони важкої бронетехніки та артилерії ЗСУ, які залучені до контрнаступальних операцій на південному фронті. Агент встановив вебкамери у локаціях, на які йому вказав "куратор" з ФСБ. Після встановлення вебкамер вони мали здійснювати безперервну онлайн-трансляцію автомобільного трафіку з наданням віддаленого доступу кадровим співробітникам ФСБ.

За виконання ворожого завдання російська спецслужба переправила на банківську картку свого агента грошову винагороду у розмірі 30 тис. грн.

СБУ поетапно задокументувала злочинні дії зловмисника та затримала агента під час технічної перевірки однієї з ворожих вебкамер.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Агенти ФСБ РФ в Україні - останні новини

Днями СБУ інформувала про затримання підприємця з Закарпаття, який допомагав Росії виробляти високотехнологічне обладнання для військових кораблів. Мова йде про поставки вогнетривкої сировини, яка необхідна для виплавки сталі та її подальшого застосування для виробництва радіолокаційних комплексів для суден російського флоту.

Для реалізації оборудки він виїхав до однієї з європейських країн, звідки й перевозив відповідну сировину нібито для замовників з Близького Сходу.

В спецслужбі поінформували, що переправляв придбану продукцію через територію Білорусі своїм покупцям в РФ. Для перевезення оптових партій сировини ділок використовував вантажівки власного автотранспортного підприємства на території ЄС.

До цього в Донецькій області було нейтралізовано агентурну групу ФСБ, зловмисники розвідували місця дислокації та пересування підрозділів ЗСУ, що задіяні у жорстоких боях на Авдіївському напрямку. До складу російської агентурної групи входило двоє мешканців Покровського району, які діяли окремо один від одного. Втім, обидва агенти дистанційно "замикалися" на російську спецслужбу через спільного "зв'язкового" з тимчасово окупованої частини регіону. Встановлено, що ці російські агенти намагались виявити вогневі позиції української артилерії та маршрути руху важкої бронетехніки Сил оборони, у тому числі танків Abrams.

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