В одному з хостелів Києва виявили 12 білорусів, двоє них незаконно потрапили в нашу країну, стверджують в СБУ.

Службі безпеки України заявили, що затримали громадян Білорусі за підозрою в незаконному перетині кордону.

Такою інформацією в коментарі УНІАН поділився речник СБУ Артем Дехтяренко.

За його словами, СБУ спільно з Нацполіцією бере участь в операції "Мігрант", яка триває з 1 вересня до кінця місяця й передбачає низку заходів із виявлення осіб, які нелегально опинилися на території України.

Читайте такожВ Україні затримали білоруса, якого розшукував Інтерпол"16 вересня в рамках цієї операції відбулася перевірка одного із київських хостелів, де виявлено 12 громадян Республіки Білорусь. При цьому правоохоронцями встановлено, що двоє з них незаконно перетнули державний кордон України. Зазначених осіб було запрошено до адміністративної будівлі СБУ для опитування", – зазначив Дехтяренко.

Після проведення відповідних перевірок громадян Білорусі передали до Державної міграційної служби України.

Раніше 16 вересня в громадській організації "Білоруський дім в Україні" повідомили, що СБУ затримала п'ятьох білорусів, серед яких волонтер Олена Жаркевич, яка надавала допомогу вимушеним релокантам (людям, які переїжджають в Україну) з Білорусі.

Нагадаємо, на початку серпня в Києві в парковій зоні Святошинського району поблизу вул. Бударіна знайшли повішеним главу "Білоруського дому в Україні", громадянина Білорусі Віталія Шишова.

Розпочато провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці розглядали дві основні версії злочину – самогубство і вбивство з імітацією самогубства.

За вбивство однієї людини в нашій країні загрожує до 15 років в'язниці.

Автор: Антоніна Доломанжи