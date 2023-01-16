Після сварки з товаришем затриманий зустрів незнайомого чоловіка на вулиці й побив його до смерті.

У Києві оперативники затримали чоловіка за вбивство перехожого, він завдав більш ніж 20 ударів ногами по голові потерпілого.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, правоохоронці отримали повідомлення від перехожого про те, що на вулиці Закревського між рядами ринку лежить чоловік у крові.

Як розповів виконувач обов’язків начальника кримінальної поліції Деснянського управління поліції Денис Телятник, прибувши на місце події, правоохоронці задокументували всі наявні сліди злочину, а судово-медичний експерт попередньо встановив, що потерпілий помер від численних ударів по голові та тулубу близько опівночі.

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"З’ясувалось, що жертвою нападу став чоловік 1983 року народження під час конфлікту з невідомим. За злагодженої роботи оперативних підрозділів та аналітиків столичного главку ми виявили свідка події, а згодом встановили й можливого нападника. Фігурант розповів, що після сварки з товаришем він зустрів незнайомого чоловіка на вулиці, тож розлючений наніс потерпілому більш ніж 20 ударів ногами", - розповів Телятник.

Правопорушником виявився уродженець Кіровоградської області 1992 року народження, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

"Слідчий повідомив затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною першою ст. 115 Кримінального кодексу, – це умисне вбивство, та готує клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі", - додав правоохоронець.

НП у Києві

10 січня на Київщині чоловік втопився, рятуючи свого собаку. Поліцейські встановили, що чоловік зняв верхній одяг та пішов рятувати пса, який провалився. Потерпілий зміг витягнути тварину, але сам провалився під кригу, а самотужки вибратися вже не зміг.

А 6 січня в Києві молодий хлопець випав з вікна багатоповерхівки. Попередньо правоохоронці встановили, що 16-річний парубок впав з вікна квартири на 20-му поверсі.

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