Пожежа у Полтаві трапилася в ніч на понеділок на одній з автостоянок.

У Полтаві в ніч на понеділок, 20 вересня, сталася пожежа на стоянці, пошкоджено шість автомобілів. Вже стала відома основна версія пожежі.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Полтавській області, інформація про пожежу на автостоянці на вул. Огнівська надійшла 20 вересня о 00:25.

Пожежу було локалізовано о 00:51, а о 00:58 – ліквідовано. Травмованих та загиблих немає. Причину пожежі встановлюють фахівці.

На сайті ГУ ДСНС на Полтавщині йдеться, що до гасіння пожежі залучали 15 рятувальник, а також знадобилися три одиниці техніки.

У поліції УНІАН повідомили, що основна версія пожежі – підпал.

Раніше схожий інцидент стався в Києві – на початку вересня у Святошинському районі на вул. Садовій згорів двоповерховий приватний будинок та припарковані поруч три авто.

Біля входу в будинок рятувальники виявили чоловіка, який був у вкрай важкому стані. Чоловіка передали медикам.

Вас можуть зацікавити такі новини:

Автори: Олег Булашев, Екатерина Присяжнюк