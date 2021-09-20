У Полтаві в ніч на понеділок, 20 вересня, сталася пожежа на стоянці, пошкоджено шість автомобілів. Вже стала відома основна версія пожежі.
Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Полтавській області, інформація про пожежу на автостоянці на вул. Огнівська надійшла 20 вересня о 00:25.
Пожежу було локалізовано о 00:51, а о 00:58 – ліквідовано. Травмованих та загиблих немає. Причину пожежі встановлюють фахівці.
На сайті ГУ ДСНС на Полтавщині йдеться, що до гасіння пожежі залучали 15 рятувальник, а також знадобилися три одиниці техніки.
У поліції УНІАН повідомили, що основна версія пожежі – підпал.
Раніше схожий інцидент стався в Києві – на початку вересня у Святошинському районі на вул. Садовій згорів двоповерховий приватний будинок та припарковані поруч три авто.
Біля входу в будинок рятувальники виявили чоловіка, який був у вкрай важкому стані. Чоловіка передали медикам.