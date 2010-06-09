На Харківщині зникнуть митні пости «Гоптівка», «Козача Лопань»

Так вирішила Держмитслужба

Харків. 9 червня. УНІАН. Державна митна служба України оптимізувала структуру митних постів у Харківській області. Як повідомляється на офіційному сайті відомства, наказом Держмитслужби №503 від 21 травня 2010 року ліквідовуються митні пости Харківської обласної митниці «Гоптівка», «Плетенівка», «Харків-залізничний» і митний пост «Козача Лопань». Замість ліквідованих митних постів створюються пости «Товарний», «Залізничний» і «Автомобільний».

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