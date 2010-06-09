Добкін: нічого нема поганого в приватизації Харківобленерго

Харків. 9 червня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН вважає приватизацію ВАТ «Харківобленерго» виправданим кроком.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

М.ДОБКІН підкреслив, що вже сьогодні на підприємстві «є довіреність на управління, і менеджмент компанії працює в інтересах акціонерів». При цьому він зауважив, що ВАТ продовжує вести потрібні для місцевих громад роботи щодо забезпечення необхідною електроенергією міст і селищ. Так, за словами губернатора, Харків у результаті активної роботи ВАТ «Харківобленерго» забезпечений на 15 років наперед необхідними потужностями для розвитку.

«Враховуючи, що даним підприємством вже давно керує бізнес, враховуючи, що дане підприємство сьогодні активно бере участь у розвитку соціальної інфраструктури, працює в інтересах територіальних громад, я не бачу нічого поганого в тому, що там буде юридично оформлений ефективний власник», - зауважив М.ДОБКІН.

На його думку, «держава не може керувати такими компаніями» і вже давно має визначитися з тим, які підприємства «мають обов’язково бути залишені в державній власності».

«А такі необхідно реалізувати, щоб приватні інвестиції могли приносити нові технології, створювати екологічно безпечні продукти. Держава нездатна це робити – надто неповоротка машина. Держава згубить ці підприємства», - підсумував М.ДОБКІН.

Як повідомлям УНІАН, Антимонопольний комітет України надав дозвіл Energy Standard Fund Ltd (Кіпр) на придбання акцій енергозабезпечуючих компаній ВАТ «Харківобленерго» і ВАТ «Черкасиобленерго». Згідно з повідомленням, ці придбання забезпечать покупцеві перевищення 25% голосів у найвищих органах управління товариств.

Довідка УНІАН. У даний час група «Енергетичний стандарт» контролює 12,31% ВАТ «Харківобленерго» (через ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент»-7) і 10,78% ВАТ «Черкасиобленерго» (через кіпрську Orlenia Holdings Limited). Державі належить 65% акцій ВАТ «Харківобленерго» і 71% акцій «Черкасиобленерго».

Energy Standard Fund Ltd є компанією, що управляє енергетичними активами, якими володіє група «Енергетичний стандарт», контрольована російським бізнесменом Костянтином ГРИГОРИШИНИМ.