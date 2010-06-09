Добкін запевняє, що на місці вирубки в парку Горького буде лише дорога

Харків. 9 червня. УНІАН. На місці вирубки зелених насаджень у парку ім. Горького в Харкові буде побудована тільки дорога.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції сказав голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, коментуючи інформацію про те, що на місці вирубки дерев буде побудовані торговельні та розважальні комплекси.

«На місці з’єднання вул. Новгородської та вул. Сумської, те що в пресі називається пробивкою через парк Горького, а насправді лісопарк, не буде збудовано нічого, окрім дороги. Там не буде навіть зупиночних павільонів, і міський транспорт, який буде їздити цією дорогою, не буде робити там зупинок. У кращому випадку на початку там, де вул. Сумська буде продовжена до вул. Новгородської, або в тій частині, де буде стиковка з вул. Новгородською», - підкреслив М.ДОБКІН.

Він наголосив, що це закріплено відповідним рішенням Харківської міської ради та отриманим державним актом на землю.

«Згідно з цим рішенням був оформлений і виданий державний акт на землю, де прописана єдина функція, під яку виділена земля – це будівництво дороги», - зазначив М.ДОБКІН.