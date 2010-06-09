Добкін вважає, що суд правильно припаяв його однопарійцю 10 років

Харків. 9 червня. УНІАН. Апеляційний суд Харківської області, який визнав винним депутата Московської райради Харкова від Партії регіонів Олега МЕДВЕДЄВА в організації замаху на вбивство мера Харкова (нинішнього губернатора) Михайла ДОБКІНА та секретаря Харківської міськради Геннадія КЕРНЕСА та засудив його на 10 років позбавлення волі, ухвалив об’єктивне рішення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ДОБКІН сказав сьогодні на прес-конференції.

«Я впевнений, що все розглядалося чесно і об’єктивно. Законодавство передбачає ізолювати від суспільства тих людей, які несуть для суспільства загрозу. Пан МЕДВЕДЄВ задумав убивство, конкретно його планував, у нього були помічники, він витрачав на це гроші», - зазначив М.ДОБКІН.

Коментуючи той факт, що суд зобов’язав О.МЕДВЕДЄВА сплатити по 5 тис. грн. як відшкодування моральної шкоди М.ДОБКІНУ та Г.КЕРНЕСУ, губернатор наголосив, що витратить ці гроші на благодійність.

«Є певні казуси в законодавстві, які вимагають безапеляційно в позовах висувати якісь суми як відшкодування моральної шкоди, щоб правильно була складена позовна заява. Мені не потрібні ці гроші. Коли вони будуть виплачені, я віддам їх на благодійність», - сказав М.ДОБКІН.

Як повідомляв УНІАН, О.МЕДВЕДЄВА було затримано 6 грудня 2007 р. за підозрою у підготовці вбивства М.ДОБКІНА, Г.КЕРНЕСА та його сина Кирила. (У ході судового слідства О.МЕДВЕДЄВ обвинувачувався, зокрема, за ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України (спроба замаху на вбивство багатьох осіб особливо небезпечним способом). Максимальне покарання за цією статтею – довічне позбавлення волі). Батьки О.МЕДВЕДЄВА заявляли журналістам, що вважають справу сфабрикованою і звертатимуться до міжнародного суду. Незадовго до затримання на О.МЕДВЕДЄВА було скоєно напад. Йому, зокрема, відрізали вуха і ніс, і це тодішній міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО трактував, як помсту за поставку «неякісного кокаїну». 4 червня 2010 р. Апеляційний суд Харківської області визнав О.МЕДВЕДЄВА винним в організації замаху на вбивство М.ДОБКІНА та Г.КЕРНЕСА і засудив його на 10 років позбавлення волі та зобов’язав виплатити 10 тис. грн. судових витрат, а також по 5 тис. грн. моральної шкоди М.ДОБКІНУ та Г.КЕРНЕСУ. За словами адвоката засудженого Наталії ХОРУНЖОЇ, в основу рішення суд поклав «неприпустимі докази» й не врахував прохання прокурора «дати МЕДВЕДЄВУ 7 років».