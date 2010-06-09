Фельдман: нові податки від Азарова платити буде легше і приємно

Харків. 9 червня. УНІАН. Народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН вважає, що Кабінет міністрів Миколи АЗАРОВА в рамках урядового проекту Податкового кодексу «зробив величезний крок назустріч українському підприємництву».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі депутата.

«Всі найактуальніші напрацювання депутатів від різних фракцій, які займаються захистом прав малого і середнього бізнесу, - фактично увійшли до урядового проекту Податкового кодексу. Це дуже правильний, дуже грамотний і дуже своєчасний крок. Такі податки платити буде легше і приємно», - сказано зокрема в повідомленні.

«Я думаю, що запропонована урядом редакція Податкового кодексу буде підтримана в парламенті не менше ніж конституційною більшістю депутатів», – заявив О.ФЕЛЬДМАН.

У повідомленні нагадується, що сьогодні Кабінет міністрів України представив нову редакцію Податкового кодексу України, де передбачено зниження ставок ПДВ і податку на прибуток, зменшення кількості місцевих податків і зборів, модернізація спрощеної системи оподаткування, введення податкових канікул для окремих категорій підприємців.