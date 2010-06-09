Ярославський запрошує харків’ян на каву до Парижа

Харків. 9 червня. УНІАН. Міжнародний аеропорт «Харків» досяг домовленостей про відкриття прямих рейсів до кількох столичних міст Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції президент групи DCH, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ, підсумовуючи роботу Міжнародного аерофоруму Routes CIS, який 7-9 червня проходив у спорудженому до Євро-2012 новому аеровокзалі харківського аеропорту.

«Нами досягнуті домовленості про рейси у Стамбул, Будапешт, Мілан, Париж та Німеччину», - повідомив О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

«Я сподіваюся, - сказав він, - що жителі нашого міста тепер можуть спокійно зібратися і полетіти попити каву в Париж, поїсти устриці, одягнутися в Мілані та дуже зручно повернутися без всяких пересадок».

За словами О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ, Аерофорум, який уперше пройшов на теренах СНД, має велике значення для країни. В Харкові, сказав він, «зібралися ключові гравці», «постачальники обладнання», які мають серйозні наміри працювати на авіаринку України. З іншого боку, зазначив бізнесмен, «у нас реальний проект, ми його в серпні уже запускаємо і запрошуємо всіх на відкриття» (офіційне відкриття нового аеровокзалу – УНІАН). Всі побачили, додав О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ, що «Україна, це країна, що динамічно розвивається, і що тут можна працювати і заробляти».

О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ відмітив також, що в Аерофорумі у Харкові, вперше, зокрема, взяла участь ірландська компанія «Ryanair». «Такого ще ніколи в країнах СНД не було, і ми сподіваємося, що вона зайде на авіаційний ринок України, і ми будемо мати зручні рейси, тому що вона володіє величезною кількістю повітряних суден, і це буде додатковими зручностями для громадян нашого і сусідніх регіонів».

О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ висловив упевненість, що «ті ділові контакти, які зав’язалися за ці три дні, і ті угоди, які підписані між різними компаніями», матимуть велику перспективу для партнерів.

Підсумовуючи, він наголосив, що Аерофорум в цілому послужить значним поштовхом у розвитку авіаційного ринку України.

Як повідомляв УНІАН, у форумі взяло учать понад 700 учасників з 35 країн світу. Були представлені понад 50 компаній. Цей захід у Харкові відбувся в рамках Всесвітнього форуму з розвитку авіамаршрутів The World Route Development Forum і став першим заходом Routes, який проводиться в СНД. Форум став унікальний тим, що в Харкові, в одному місці, зібралися керівники аеропортів та авіакомпаній з різних країн світу, які планують розвивати свої маршрути в СНД. Харків унікальний авіаційний вузол між сходом і заходом поблизу майбутньої траси «Лісабон – Пекін», відзначили організатори форуму.

Ініціатором і одним з організаторів Аерофоруму виступила Група DCH - одна з найбільших бізнес-груп України. Бенефіціар - Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ. DCH реалізує комплексну програму підготовки Харкова до Євро-2012. Програма включає реконструкцію низки об`єктів спортивної інфраструктури міста (зокрема, стадіону «Металіст») і міжнародного аеропорту «Харків». На сьогодні DCH інвестувала в реалізацію проектів Євро-2012 близько 1 млрд. грн.

На знімку: (вгорі) Олександр Ярославський отримує памятну відзнаку за організацію Аерофоруму; О.Ярославський з нового аеровокзалу спостерігає за ходом реконструкції аеродрому харківського аеропорту; (внизу) експозиції Аерофоруму.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА