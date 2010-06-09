Група DCH збудує в Харківському аеропорту автобусну станцію

Харків. 9 червня. УНІАН. Група DCH, яка реалізує проекти до Євро-2012, збудує на території Міжнародного аеропорту «Харків» автобусну станцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент групи DCH, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ на прес-конференції за підсумками Міжнародного аерофоруму Routes CIS, який 7-9 червня проходив у спорудженому до Євро-2012 групою DCH новому аеровокзалі Харківського аеропорту.

«Досягнуто домовленості про будівництво автобусної станції на території аеропорту», - сказав О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ, говорячи про співпрацю з українським урядом.

«Замовником, - сказав бізнесмен, - буде виступати держава, і Борис КОЛЕСНІКОВ (віце-прем’єр-міністр України з питань підготовки до Євро-2012 – УНІАН) дав доручення мені і моїм компаніям збудувати цю станції».

«Я гадаю, що ми своєю працею переконали уряд у тому, що все, за що ми беремося, ми здаємо в строк без всяких затримок і питань».

Як повідомляв УНІАН, у форумі взяли участь понад 700 учасників з 35 країн. Були представлені понад 50 компаній. Цей захід у Харкові відбувся у рамках Всесвітнього форуму з розвитку авіамаршрутів The World Route Development Forum і став першим заходом Routes, який проводиться в СНД. Форум став унікальний тим, що в Харкові, в одному місці, зібралися керівники аеропортів та авіакомпаній з різних країн, які планують розвивати маршрути в СНД.

Ініціатором та одним з організаторів Аерофоруму виступила Група DCH.

DCH реалізує комплексну програму підготовки Харкова до Євро-2012. Програма включає реконструкцію низки об`єктів спортивної інфраструктури міста (зокрема, стадіону «Металіст») і міжнародного аеропорту «Харків». На сьогодні DCH інвестувала в реалізацію проектів Євро-2012 близько 1 млрд. грн.

На знімку: Олександр Ярославський отримує відзнаку за організацію Міжнародного аерофоруму Routes CIS у Харкові, 9 червня 2010 р.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА