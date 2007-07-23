Сьогодні в Україну повертаються хокеїсти «Дружби-78», батьки яких заявляли про можливість просити притулок їхнім дітям у США

Харків. 23 липня. УНІАН. Сьогодні в Україну повертаються хокеїсти харківської юнацької команди «Дружба-78», батьки яких раніше заявляли про можливість просити притулку їхнім дітям у США.

Як повідомив кореспонденту УНІАН член батьківського комітету «Дружби-78» Олег ВОЛОБУЄВ, приблизно об 11.00 літаком у Бориспіль прилітає команда, у складі якої мають бути 18 вихованців клубу-школи школи і тренер Володимир ЄРЬОМІН, котрі перебували у США (м. Філадельфія) на міжнародному хокейному турнірі «One Hockey”.

Головний тренер і президент «Дружби-78» Іван ПРАВИЛОВ, повідомив О. ВОЛОБУЄВ, не летить із командою і на цей ще залишається у Солучених Штатах.

Крім цього, один з представників «Дружби-78» сказав у бесіді з кореспондентом УНІАН, що перед вильотом із США всі члени команди мали на руках квитки і паспорти, а батьківські настанови були такими: «відстоюючи інтереси і права команди, діяти самостійно і за обстановкою».

За словами О.ВОЛОБУЄВА, за останні дні, відколи було зроблено заяву, що, у зв’язку з конфліктом з керівництвом Харківської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву (СДЮСШОР) та позицією влади Харкова, батьки хокеїстів «Дружби-78» можуть попросити притулок своїм дітям у США, «ніяких проблем не вирішено».

«Навпаки, - сказав він, - ми отримали від влади Харкова листа, що хокейного відділення за методикою ПРАВИЛОВА у цій школі не існує». «Батьки приголомшені такою звісткою, - сказав О.ВОЛОБУЄВ, - бо як це так, «Дружба-78» в рамках СДЮСШОР існує дуже давно, зокрема, виграла чемпіонат України в 2005 році, стала срібним призером 2006-го – команда є, а за правилами чиновників її немає. А де 200 дітей, які навчаються на відділенні?».

Крім того, сказав О.ВОЛОБУЄВ, крівник СДЮСШОР оголосив, що з 15 серпня запрацює нова пропускна система, і «Дружби» тут не буде».

О.ВОЛОБУЄВ заявив, що батьки хокеїстів не змиряться з такою ситуацією і продовжать свою боротьбу, яку вони ведуть уже багато років, за майбутнє команди і школи ПРАВИЛОВА.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня батьки вихованців харківського хокейного клубу-школи «Дружба-78» обнародували відкритий лист до громадськості, в якому заявили, що вимушені звернутися до Посольства США в Україні з проханням надати притулок своїм дітям у цій країні.

Звернутися з таким листом, заявили батьки, їх змусила кризова ситуація, що склалася навколо «Дружби-78» впродовж останніх років. Батьки перераховують численні, як вони вважають, порушення з боку керівництва школи, зокрема, самовільне будівництво нецільових приміщень, необгрунтовані використання бюджетних коштів, гоніння і незаконні звільнення з роботи керівника і головного тренера «Дружби-78» Івана ПРАВІЛОВА і декількох наставників, порушення проти них кримінальної справи.

Автори листа відзначають, що їх звернення в органи влади, зокрема, до міського голови Харкова Михайла ДОБКІНА, щодо «всіх перерахованих фактів» були проігноровані.

Довідка УНІАН. Хокейний клуб-школа «Дружба-78» під керівництвом І.ПРАВІЛОВА є неодноразовим чемпіоном України і переможцем багатьох міжнародних турнірів. Деякі вихованці «Дружби-78», зокрема, Дайнюс ЗУБРУС, виступають за різні клуби НХЛ в США і Канаді. Кілька років тому в хокейному середовищі виник конфлікт у зв`язку із забороною колишньому капітанові «Дружби-78» Єлизаветі РЯБКІНІЙ і нападаючій команди Вікторії МИКОЛЕНКО брати участь у чоловічих чемпіонатах України. Восени 2005 р. близько 20 юних вихованців «Дружби-78», зокрема Є.РЯБКІНА і В.МИКОЛЕНКО, виїхали з України для продовження навчання в приватних коледжах США.