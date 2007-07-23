Попередження Фонду Держмайна у зв`язку з подіями на «Турбоатомі»

Харків 23 липня. УНІАН. Особи, які протидіють Фонду держмайна України у здійсненні управління ВАТ "Турбоатом", порушують Закон про управління об`єктами державної власності та Статут цього акціонерного товариства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві ФДМУ, розміщеній на його веб-сайті:

«У зв`язку з подіями, які відбуваються навколо ВАТ "Турбоатом" та неправомірними заявами з боку окремих осіб, які піддають сумніву дії Фонду державного майна із заміни представників держави у складі Наглядової Ради ВАТ "Турбоатом", Фонд вважає за необхідне роз`яснити ситуацію.

Фонд заявляє, що особам, які готують та поширюють заяви щодо дій Фонду, необхідно знати, принаймні, 2 документи: Закон України "Про управління об`єктами державної власності" та Статут ВАТ "Турбоатом".

Так, у пункті 9.2.3. Статуту написано, що "у період між загальними зборами акціонерів товариства акціонер Товариства - юридична особа, представник якої обраний до складу наглядової ради, може змінювати свого представника у наглядовій раді на іншу особу шляхом прийняття такого рішення, і до затвердження загальними зборами акціонерів нового персонального складу наглядової ради повноваження представників акціонерів - юридичних осіб у складі наглядової ради підтверджуються належним чином оформленими довіреностями". Фонд наголошує, що цим акціонером - юридичною особою є саме Фонд державного майна, і він скористався своїм правом, наданим Статутом Товариства, і призначив до складу наглядової ради інших осіб. Стосовно псевдо засідання Наглядової ради ВАТ "Турбоатом", яке, як стало відомо із засобів масової інформації, мов би відбулося 12 липня цього року, Фонд державного майна зазначає, що це був фарс, не підкріплений жодними діючими нормативними актами та документами.

Зокрема, п.14 ст. 11 Закону України "Про управління об`єктами державної власності" говорить, що "члени Наглядової ради, що представляють інтереси держави, голосують на Наглядових радах відповідно до наданих уповноваженим органом управління завдань щодо голосування". Фонд пропонує так званим представникам держави, які брали участь у цьому фарсі, продемонструвати наявність у них завдань, які міг надати виключно Фонд державного майна. Фонд заявляє, що не надавав жодних довіреностей цим особам».