Потужність Шебелинського ГПЗ зросте до 1,2 млн. т

Харьков. 7 декабря. УНИАН. НАК ”Нафтогаз Украины” планирует в 2008 году увеличить мощности по переработке углеводородов на Шебелинском отделении по переработке газового конденсата и нефти (Шебелинский ГПЗ, Харьковская обл.) ДК ”Укргазвыдобування” до 1,2 млн. тонн сырья в год.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК ”Нафтогаз Украины”.

В сообщении отмечается, что после строительства на протяжении 2008-2010 гг. нового блока первичной переработки нефти мощность завода будет увеличена до 1,6 млн. тонн сырья в год.

Для наращивания производственных мощностей компания на протяжении 2007 года построила установку электрообессоливания нефти. Она позволит улучшить качественную подготовку сырья за счет исключения из него механических примесей, воды и солей, Сейчас на объекте ведутся пусконаладочные работы, выход на проектную мощность запланирован на середину декабря. Общая сумма инвестиций в сооружение установки составила 52 млн. грн.

Введение в действие установки позволит также без остановки эксплуатировать установку каталитического риформинга на протяжении межремонтного периода. Соответственно, отпадет необходимость остановки установки на зачистку теплообменной аппаратуры, которая проводится дважды на год. Кроме новой установки на Шебелинском ГПЗ также проведена модернизация существующих колонн и другого технологического оборудования. Это позволит одинаково эффективно использовать в качестве сырья как нефть, так и газовый конденсат.

Как отмечается в сообщении, улучшение переработки нефти открывает для компании новые возможности. Отныне «Нафтогаз Украины» сможет перерабатывать на Шебелинском ГПЗ не только сырье собственного производства, но и приобретенное на свободном рынке другое украинское или импортированное сырье. Увеличение объемов переработки позволит также укрепить влияние государства на рынок нефтепродуктов, а доля компании на нем превысит нынешние 13%, отмечают в “Нафтогазе”.

Справка УНИАН. Шебелинский ГПЗ, который входит в состав управления по переработке газа и газового конденсата крупнейшей газодобывающей компании ДК ”Укргазвыдобування” НАК ”Нафтогаз Украины”, производит неэтилированные бензины марок А-80, А-92, А-95 и А-98 по технологии и на оборудовании американской компании UOP, которая в 1997 году выступила генподрядчиком при реконструкции ГПЗ. При производстве бензинов не используются присадки, содержащие свинец. Со второй половины 2003 года Шебелинский ГПЗ в процессе производства бензинов использует кислородсодержащие добавки.

Нефтепродукты, производимые Шебелинским ГПЗ, реализуются через сеть автозаправочных станций, работающих под брендом ”Нафтогаз”.