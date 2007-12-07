Шебелинка обростає резервуарами

Харьков. 7 декабря. УНИАН. ДК “Укргазвыдобування” завершила строительство на Шебелинском ГПЗ двух резервуаров общим объемом 10 тыс. куб. м. Таким образом, завершена первая очередь работ по расширению резервуарного парка на предприятии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК “Укргазвыдобування”.

В сообщении отмечается, что благодаря ведению в эксплуатацию резервуаров для хранения сырья и готовых нефтепродуктов, предприятие будет иметь возможность более эффективно осуществлять закупку сырья и реализацию нефтепродуктов, что, в свою очередь, обеспечит возможность последующего увеличения объемов переработки на Шебелинском ГПЗ.

В связи с увеличением объемов переработки сырья на Шебелинском ГПЗ почти на 14% с начала 2007 года предприятие чувствует острую необходимость расширения и модернизации существующего резервуарного парка.

Второй очередью расширения резервуарного парка до конца текущего года предусмотрено сооружение еще шести резервуаров общим объемом 29 тыс. куб. м. Ориентировочная стоимость работ составляет 50 млн. грн.

Справка УНИАН. Шебелинский ГПЗ, который входит в состав управления по переработке газа и газового конденсата крупнейшей газодобывающей компании ДК ”Укргазвыдобування” НАК ”Нафтогаз Украины”, производит неэтилированные бензины марок А-80, А-92, А-95 и А-98 по технологии и на оборудовании американской компании UOP, которая в 1997 году выступила генподрядчиком при реконструкции ГПЗ. При производстве бензинов не используются присадки, содержащие свинец. Со второй половины 2003 года Шебелинский ГПЗ в процессе производства бензинов использует кислородсодержащие добавки.

Нефтепродукты, производимые Шебелинским ГПЗ, реализуются через сеть автозаправочных станций, работающих под брендом ”Нафтогаз”.

Общая мощность Шебелинского ГПЗ на сегодня составляет 1,05 млн. тонн сырья в год.